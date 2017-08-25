目睹女友在家偷歡 他揮刀刺死情敵

66年次謝姓男子24日晚間返家時，目睹女友正與其60年次杜姓前男友偷歡，謝男怒持水果刀刺傷杜男，杜男送醫後不治身亡，謝男遭警方逮捕後，坦承犯案，並稱杜男在自己地盤撒野，一時激憤才失手殺人。

新竹縣竹北分局新工派出所24日晚間，接獲報案稱有人打架，警方赴現場，發現被害人杜姓男子被不詳人士以刀子刺殺，造成腹部流血腸子外露，緊急送醫急救後不治。

警方立即於現場查訪搜尋時，發現涉嫌人謝姓男子身上有大量血跡且手部有受傷，上前盤查後，謝男坦承其所為，警方以凖現行犯經其逮捕。

經警方初步調查，謝男24日晚間返回出租套房時，在門外聽到類似男女交歡的聲音，心中感覺有異便趕緊進屋，一進門便發現女友與杜男正發生性行為，為此激憤而持長達約30公分的水果刀刺入杜男腹部。

經查謝男有毒品、竊盜素行紀錄，因目擊女友背着自己跟前男友偷情，還在自己地盤撒野，因而激憤犯案。全案將報請新竹地檢署相驗，並依殺人罪移送偵辦。

★中時電子報關心您：保護自己、遠離毒品！

(中時)