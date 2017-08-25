柯P：公務員被稱「好乖」是可恥
台北市長柯文哲今早主持交通會報，對於超速執法，他表示，台北市交通那麼塞，哪裡還可以超速？明明知道超速會被罰，硬要違規，「這不是刁民，已經是暴民了」，他還說，未來北市府要建立新的文化，那就是不要跟公務員說你好乖，而是要說「你好聰明」，從今天起，好乖要變成可恥的名詞，好聰明才是讚美。
台北捷運公司報告增設月台門進度後，柯文哲提問，為何當初蓋捷運時沒想到這些，要到很多人跳月台才想到，如果重頭來一遍，應該學習日本東京20年前就把防跌落裝置好，這樣每個車站只要花1、20萬元，像忠義、竹圍旅客量比較小的站，就可以用防跌落裝置解決問題。
北捷今表示，正在營運的117站當中，59站在路線興建時就完成月台門建置，剩下58站陸續完成，目前工程已進入最後一期，剩下雙連站、萬隆站等18站尚未完工，預計明年8月以前會全部完成。
(中時)
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