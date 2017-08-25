小倩歸來？傳王祖賢明年全面復出

傳王祖賢明年將全面復出。（圖／中時資料照片）

知名八卦微博今早發文透露王祖賢明年復出。（圖／翻攝自八掌櫃筆記微博）​

「永遠的小倩」王祖賢去年底因父親過世，引退演藝圈多年的她久違回到螢光幕前，除了感謝外界對她家人的關心，也難得對粉絲喊話，感謝「小夥伴們從未忘記她」，今(25日)媒體報導，繼林青霞、關之琳、邱淑貞等人復出後，王祖賢明年有望全面復出，不但將拍電影，也有望加入電視劇，讓影迷十分期待。

近年來許多「元祖級女神」都透過綜藝節目回歸小螢幕試水溫，繼林青霞前年和歐陽娜娜等人參與《我們來了》（原名：《偶像來了》）之後，該節目之後更陸續請到趙雅芝、關之琳等人當來賓，而性感女神邱淑貞也曾為粉絲SJ金希澈跨刀實境節目《一路上有你》，勾起粉絲不少美好記憶。

據《on.cc東網》報導，長年在加拿大定居修佛的王祖賢，傳出明年將全面復出演藝圈，知名八卦微博「八掌櫃筆記」今也同步爆料說：「據知名圈內知名人士透露，女星王祖賢將於2018復出娛樂圈拍電影及電視劇，具體情況商討我們拭目以待。」

(中時電子報)