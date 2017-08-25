6歲男童觀賽走失 維安員警主動關心協助
世大運擊劍、體操項目在南港展覽館舉行，前天的競技體操有中華隊選手參加個人單項競賽，吸引了超過3000名觀眾前往觀賽。南港分局督察組巡官晚間在南港展覽館4樓觀眾入口處執行安檢工作時，遇到一名志工牽著一名6歲男童躊躇不前、神情慌張，便主動上前協助關心，得知男童與一同來觀看比賽的母親走失，即透過簡單的問候安撫男童情緒，所幸男童能完整答出母親的聯絡電話，讓警方能成功聯繫到男童母親，通知她將小孩領回。
男童母親頻頻向警方致謝，表示散場時人潮眾多，一不留神沒注意到兒子沒跟上，還好有熱心志工及員警的協助，讓自己找回小孩，虛驚一場。
南港分局呼籲，世大運賽事場館人潮聚集，年幼孩童易跟丟走失，家長應隨時留意同行孩童的行蹤，若發現身邊孩童不知去向，可立即就近向維安員警、志工等工作人員尋求協助。
(中時)
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