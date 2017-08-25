世大運》球迷熱情不減 約2千人進場挺中華隊

中華對墨西哥排名順位賽，仍吸引二千名左右觀眾進場觀戰。(張國欽攝)

儘管中華隊無緣棒球4強賽，但今(25日)在新莊棒球場對墨西哥排名順位賽首戰，仍湧進2千名左右觀眾為中華隊加油。

1位男性球迷莊家豪打趣說：「大家都說中華隊輸給韓國，是因為很多球員沒有在很多觀眾的場面打球，壓力很大才會輸球，我今天就特別找幾個好朋友一起來看，希望中華隊可以早點『習慣』很多人看的場面。這是開玩笑的啦！我們還是很中華隊。」

另1位男性球迷周志宗說：「大家都希望中華隊打進4強、贏金牌，雖然沒有如賽前預期，我們一樣很支持中華隊。」

(中時電子報)