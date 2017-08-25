協助台北世大運 內政部長、警政署長慰勉新北警
2017世大運開幕近一周，內政部長葉俊榮及警政署長陳國恩為了勉勵員警勤務辛勞，25日上午前往新北市新莊體育館慰問新莊警分局執勤員警及志工，並頒贈慰問金及補給品，也與待命休息的員警及志工握手致意，感謝警方為國際賽事的辛苦付出。
新莊警分局表示，新莊體育館為世大運桌球比賽場地，今天上午進行男子單打賽事，鄰近體育園區內還有其他棒球、足球及水球等重要賽事場地，因此每天轄區新莊分局及支援警力每天針對園區投入300名維安警力外，更有新北警局警犬隊、騎警隊及霹靂小組的層層防護，維持賽事安全進行。
內政部長葉俊榮及警政署長陳國恩也參觀設在體育館內的「警察行動補給站」，新莊分局長張國雄說，為了讓執勤同仁恢復體力，在行動補給站內除了備有足夠點心及飲水之外，還提供簡易行軍床墊讓員警使用。
葉俊榮則表示，員警為了世大運維安相當辛苦，希望「警察行動補給站」能給予執勤同仁完整支援，同時勉勵同仁要持續作好萬全準備，將世大運維安勤務做到最好。
(中時)
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