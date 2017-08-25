原來你是這樣的「河北」
河北省,簡稱「冀」,因位於黃河以北而得名。 河北地處中原地區,文化博大精深,自古有「燕趙多有慷慨悲歌之士」之稱,是英雄輩出的地方。 河北省下屬11個地級市和國家級雄安新區。
這次探尋到張家口市懷來的長城桑幹酒莊,一個開啟中國酒莊歷史的葡萄酒生產工藝基地,從2008年北京奧運會獨家供應商、瑞士洛桑博物館收藏酒2010年上海世博會指定用酒,博鼇亞洲論壇、APEC財長會議、大連夏季達沃斯論壇、亞歐工商領袖會議、中非合作論壇, 長城桑幹酒莊酒代表中國力量的東方美酒贏得了世界讚譽長城桑幹酒莊在沙城這片傳奇的土地上詮釋著一個又一個的釀酒神話。 此外,桑幹酒莊有一個占地5600平方米的地下酒窖,終年恒溫恒濕,在這裡,還能認購屬於自己 的葡萄酒,定制屬於自己的個人化葡萄酒。
說到溫泉,腦海裡自動腦補出地熱資源爆表豐富的日本,然後河北省,這也是一個溫泉鄉里有野趣的城市,地熱資源分佈廣泛,隨處可循溫泉酒店、溫泉度假村,當仁不讓的旅遊首選地。
河北是中華民族的發祥地之一,早在五千多年前,中華民族的三大始祖黃帝、炎帝和蚩尤就在河北由征戰到融合,開創了中華文明史。 要看中國五千年,到涿鹿中華三祖聖地黃帝城,三祖文化廣場是張家口市面積最大、規格最高的文化廣場之一,是國家5A級景區。 中華三祖,顧名思義是以黃帝、炎帝、蚩尤為代表的中華先民,經過長期探索、碰撞、磨合、深化,歷經釜山合符而共同創造流傳下來的,以中華民族共認圖騰--龍為象徵,以民族大融合、大統一、大團結為「本源」的推進社會發展進步的思想理念和意識形態。 黃城遺址內有一處冬不結冰、夏不生腐、常年恒溫的的黃帝泉,水色清澈透綠,水質甘甜滋潤,是天然的優質礦泉水。(文/蹇金津)
(中時電子報)
禁止酒駕·未滿18歲禁止飲酒
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