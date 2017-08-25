世大運中韓大戰賽事夯! 黃牛票漲10倍價

24號晚間世大運籃球比賽中華隊對上韓國，小巨蛋現場湧入上萬名球迷。許多民眾就是想進場替中華隊加油，不過卻有黃牛認為有利可圖，竟然將票價翻漲10倍價格出售。

世大運中韓大戰賽事夯! 黃牛票漲10倍價

警方查出25歲鄧姓男子，在網路上賣票明明台韓籃球賽，門票原價才200元他還買優惠票100元，竟然惡劣當起黃牛轉賣1000元。這名鄧姓黃牛職業疑似是空服員，他向警方供稱只是因為朋友缺席，才想要賣票。如此惡劣騙熱血球迷掏錢進場，警方循線掌握後，到場埋伏錄下整個交易過程，並且當場逮人。鄧姓黃牛才乖乖把錢從口袋裡拿出來，而他本來也替自己準備了一張票，要進場替中華隊加油這下也看不成了。

(中天)