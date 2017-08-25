警破地下賭博網站 不法金流高達9億
新北市刑警大隊科偵隊23日於新北市三重區新北大道某商辦大樓查獲「葡京娛樂城」大型網路運動博弈機房，逮捕以21歲高姓男子為首等22名男女嫌犯，查扣電腦主機、手機、員工教戰守則和銀行存摺等證物。
警方查出，該地下簽賭網站經營半年餘，犯罪金流高達9億餘元，初估不法獲利至少數千萬元以上。
警方表示，該網站以彩票遊戲、電子遊戲、體育賽事、線上真人娛樂4大博奕項目供會員簽賭，提供會員以銀行帳戶儲值或電商第三方支付，轉換遊戲點數後參與博弈，依下注輸贏所獲遊戲點數，扣取手續費並轉換現金予會員。
警方調查，高嫌以每月3到4萬薪資雇用員工，發給員工教戰守則，要求員工利用臉書、LINE、微信等通訊聊天軟體攬客下注博弈，業績高者可額外領取績效獎金，同時規定員工上班時間不得外出並需注意服儀，且不得對外談論工作內容，違者扣假扣薪，管理十分嚴謹。
高嫌供稱，機房成立僅2個月來，但警方根據金流紀錄，估計至少以營運半年以上。偵訊後，全案依賭博罪嫌移送法辦。
(中時)
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