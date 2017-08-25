比賽快開始 義交熱心載外籍領隊趕場

員警協助迷途的外籍領隊搭車至體育大學，讓外國代表團順利趕上賽事。（新莊警分局提供）

一名世大運外籍領隊25日早上在林口區文化北路和八德路口，徒步向交通崗員警楊又羲求助，焦急地表示比賽將開始、得趕往體育大學，卻因不熟路況而迷路，員警知悉後，立即轉聯絡義交協助載送至桃園龜山區的體育大學，讓外國代表團順利趕上賽事。

外籍領隊向警方表示，原本要用走的前往體育大學，但走著走著卻發現時間快來不及，看到路口的警察，趕緊求援。

楊又羲當時立即聯繫新莊警分局交通組警務員黃福順，商請義交、計程車駕駛曾義芳開計程車到場，協助該名外籍領隊抵達體大參加賽事活動，而該名外籍領隊也頻頻向警方道謝。

(中時)