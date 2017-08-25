出軌害死尪 上原多香子恐將發布引退宣言

因出軌害老公TENN的上原多香子，被業界人士推測可能即將退出演藝圈。（圖／翻攝自推特）

日本女團「SPEED」成員上原多香子丈夫TENN3年前突然自殺身亡，近日遺書曝光，才讓外界得知壓垮TENN的最後一根稻草，竟是多香子與男星阿部力的不倫戀，如今多香子成為眾矢之的，先前音樂劇巡演結束後便進入神隱狀態，業界人士則分析，已被公司拋棄自生自滅的多香子，可能隨時都會決定就此引退演藝圈。

據《週刊文春》報導，雖多香子先前已在公開場合為出軌阿部力的緋聞道歉，然她所犯的錯比先前傳出不倫戀的女星貝琪等人更為嚴重，是直接導致丈夫輕生，可說是間接殺人，考量到形象已經黑到不能再黑，多香子公司近來對她已不聞不問，甚至打算解約。

而對於上原多香子的演藝路發展，圈內人士表示，沖繩出生的多香子年輕時便離家來東京發展演藝事業，原本是個善良、單純的女孩，卻因加入演藝圈後迷失自我再加上忍耐不住寂寞，才鬧出這樁醜聞，為避開社會大眾的非議，或許有可能就此離開演藝圈，提前「退休」，改過一般人的生活。

(中時電子報)