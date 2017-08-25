雞蛋殘留芬普尼 新北追查下游業者

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新北市衛生局今（25日）日早上會同消保官前往「殷成雜糧行」查察。（葉書宏翻攝）

新北市衛生局於24日晚間8時接獲彰化縣衛生局通知，林樂畜牧場雞蛋驗出農藥芬普尼殘留，並供應給新北市「殷成雜糧行」，衛生局第一時間通知業者進行下架回收，並於今（25日）日早上會同消保官查察。

衛生局說明，雞蛋於8月23日進貨，目前尚未出售，已將37籃來自「林樂畜牧場」的雞蛋退回彰化縣「竹塘蛋品」盤商。

衛生局食品藥物管理科長劉君豪強調，食品業者應檢視使用蛋品來源，是否符合農委會公告之檢驗合格牧場，並落實自主管理，善盡社會責任，以確保食品安全及民眾消費權益。

(中時)