三星少主李在鎔 遭韓法院判處5年徒刑
據韓聯社報導，因涉嫌對前總統朴槿惠（Park Geun-hye）賄賂、三星集團副會長李在鎔（Lee Jae-yong），方才於法庭上，遭首爾中央地方法院以賄賂、貪污、偽證和向海外洗錢等罪名，判處5年有期徒刑。
現年49歲的李在鎔，是三星集團會長李健熙（Lee Kun-hee）的獨子，擁有首爾大學東亞歷史學系和日本慶應大學企管碩士學位，1991年進入家族企業，2010年升任社長、兩年後接任副會長職務，是被外界看好的三星繼承人。個性相對低調的他，過去曾因與前妻食品千金林世玲的離婚官司，倍受外界關注。
從二月份遭收押至今，李在鎔正式確認將入獄服刑，讓三星集團的接棒問題再次浮出檯面。究竟前會長李健熙長女、現任新羅酒店（Hotel Shilla）社長的李富真（Lee Boo-jin），有無可能打破韓國大財閥不傳女的潛規則，成為新的集團繼承人，勢必將成為下一階段媒體和外界關注的焦點之一。
(中時電子報)
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