台灣運彩總經理林博泰(左)上時來運轉節目，與主持人尉遲佩玉(右)談運彩眉角。(馬樹立攝)

影片：《時來運轉》林博泰：從MLB外卡資格爭奪戰看投注眉角

美國職棒大聯盟(MLB)每年例行賽到了季末8~9月間就常常會聽到「外卡」一詞，究竟什麼是「外卡」？取得「外卡」又代表什麼意義？今天利用這個機會來跟大家談一談。

「外卡」一詞是由英文的「Wild Card」直接音譯的，Wild 有野生不受約束的意思，撲克牌遊戲把「鬼牌」當作「任意牌」的用法就是常見的「Wild Card」。在運動比賽中，「外卡」是指額外取得進入冠軍爭奪賽資格的「特別名額」，通常是讓未達晉級標準的隊伍或個人有繼續參與後續競爭的機會，所以只要取得「外卡」資格，就可以敗部復活，取得繼續爭冠的機會，美國職棒大聯盟採取的就是這種「外卡」的賽制。

MLB季後賽賽程安排。(台灣運彩提供)

2012年以前的美職季後賽是由美聯與國聯的東區、西區、中區冠軍及一支「外卡」球隊角逐冠軍，其中「外卡」是由各聯盟分區冠軍以外勝率最高的球隊取得，所以，美聯與國聯各有4隊共計8隊可以進入季後賽角逐世界大賽冠軍。2012年以後的美職季後賽「外卡」球隊產生的方式有以下調整：「外卡」名額由1隊增加為2隊（改由各聯盟分區冠軍以外勝率最高的2隊取得），因此，美聯與國聯各5隊共計10隊可參加季後賽。各聯盟內的「外卡」第1名及第2名先進行1場淘汰驟死賽，勝隊與其他3個分區冠軍共4支隊伍再分組進行5戰3勝的系列戰。

美職各分區暫居第一球隊，截至8/24。(台灣運彩提供)

美聯目前紅襪、印地安人、太空人暫居東、中、西分區第1，「外卡」由洋基、雙城暫居領先，皇家及天使則緊追在後；國聯目前國民、小熊、道奇暫居東、中、西分區第1，「外卡」由響尾蛇及落磯山暫居領先，釀酒人及紅雀也還有機會，這些具有爭奪「外卡」資格的球隊，接下來的比賽，可以說是場場疏忽不得，勢必力戰到底，卯勁求勝，值得大家投注時納入參考。

(中時電子報)