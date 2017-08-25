藍提立院禁止叫囂案 綠委轟：9487啊！

藍委提立院禁止叫囂，綠委群轟。(圖/翻攝王定宇臉書)

立法院朝野黨團協商破局，第三次臨時會院會今（25日）上演前瞻預算案表決大戰，國民黨以「一案四表」方式拖延議事，並不時提出「權宜問題」，其中立院禁止叫囂提案，遭綠委們轟「9487（諧音：就是白癡）」。

通案提案第一案經表決否決後，國民黨團提出權宜問題，包括「每日表決時間不得超過10時」、「響應蔡政府用愛發電政策作為全民表率，因此建議院會本次臨時會期間，使用之綠電能源配比應達總電力30%，未達比率前民進黨愧對國人期待能源政策改變，應立即停止預算審議」等。

其中「院會期間執政黨委員常無故叫囂，引發他人壓力，建請院方處理」提案，遭立法院長蘇嘉全反問「這是權宜問題嗎？」，並說感到非常遺憾。

民進黨立委管碧玲在臉書貼出這項權宜問題照片，並說立法院的表決大戰，對她而言像「9487頭腦體操」，為期五天的弱智活動，「表到這一案，唉，9487啊！」，綠委王定宇也在臉書貼文，表示「9487奇文共賞」，「國民黨為了杯葛，什麼怪案都提，剛剛竟然提了一個禁止叫囂案，但在立院丟水球、鳴氣笛、用大聲公喇叭叫囂的，往往就是提案的中國國民黨耶」！

(中時電子報)