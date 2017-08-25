藍提立院禁止叫囂案 綠委轟：9487啊！
立法院朝野黨團協商破局，第三次臨時會院會今（25日）上演前瞻預算案表決大戰，國民黨以「一案四表」方式拖延議事，並不時提出「權宜問題」，其中立院禁止叫囂提案，遭綠委們轟「9487（諧音：就是白癡）」。
通案提案第一案經表決否決後，國民黨團提出權宜問題，包括「每日表決時間不得超過10時」、「響應蔡政府用愛發電政策作為全民表率，因此建議院會本次臨時會期間，使用之綠電能源配比應達總電力30%，未達比率前民進黨愧對國人期待能源政策改變，應立即停止預算審議」等。
其中「院會期間執政黨委員常無故叫囂，引發他人壓力，建請院方處理」提案，遭立法院長蘇嘉全反問「這是權宜問題嗎？」，並說感到非常遺憾。
民進黨立委管碧玲在臉書貼出這項權宜問題照片，並說立法院的表決大戰，對她而言像「9487頭腦體操」，為期五天的弱智活動，「表到這一案，唉，9487啊！」，綠委王定宇也在臉書貼文，表示「9487奇文共賞」，「國民黨為了杯葛，什麼怪案都提，剛剛竟然提了一個禁止叫囂案，但在立院丟水球、鳴氣笛、用大聲公喇叭叫囂的，往往就是提案的中國國民黨耶」！
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。