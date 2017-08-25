楊俊瀚勇奪金牌 玉里鎮公所貼紅榜祝賀

楊俊瀚國中時期使用的釘鞋。(楊漢聲攝)

玉里鎮公所放鞭炮祝賀。(楊漢聲攝)

龔文俊(左1)前往祝賀。(楊漢聲攝)

來自花蓮有台灣最速男之稱的楊俊瀚，在世大運百公尺力克強敵勇奪金牌，舉國歡騰，楊俊瀚花蓮老家從奪牌那刻起就恭喜聲不絕，玉里鎮長龔文俊25日也前往放鞭炮祝賀，希望他在兩百公尺也能傳來佳績。

楊俊瀚繼父楊春偉指著家中大大海報說，家裡貼滿楊俊瀚小時候照片，全家都以他為榮，另外他也提及，俊瀚是個相當節省，這幾雙破舊釘鞋是他國中時期使用的，連鞋子破了都捨不得丟，但也能由此看出他練跑的認真。

龔文俊表示，他昨晚整晚高興到睡不著覺，楊俊瀚出身玉里鎮松浦部落，部落不大但人才輩出，除了楊俊瀚外，女子跨欄好手謝喜恩也是同一部落的人，也呼籲上級單位能看見他們表現，對於運動選手的培育能多給協助，培養在地人才，讓他們為地方及國家爭光。

楊俊瀚的母校玉東國中校長鐘協衡表示，因為校務關係他獨自一人留守學校，教練及田徑隊的同學都北上加油，守著電視機看見楊俊瀚奪牌的那刻！他忍不住歡呼，原本寧靜的部落也響起一連串的鞭炮聲。

鐘協衡說，楊俊瀚老家就在學校的正對面，他有空時都會到學校來看看田徑隊的學弟妹，學弟妹也都視他為偶像，這次楊俊瀚勇奪金牌，對學校田徑隊的學弟妹是個相當大的鼓舞，也希望玉東國中在多出幾個金牌選手，為台灣爭光。

(中時)