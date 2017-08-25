世界名畫《拾穗》 10月繪上六甲農田
世界知名畫作《拾穗》將呈現在台南六甲稻田間！台南好米季稻田彩繪活動25日由市府農業局長許漢卿，帶領10位女性農會總幹事一起下田插秧，彷彿《拾穗》裡3名農婦彎腰撿拾麥穗的情境，也象徵女性撐起台南農業的一片天，彩稻預計40天可看見顏色。
六甲水稻種植面積約2100公頃，屬於台南第四大稻米產區，今年稻田彩繪活動移師六甲舉辦，推出2款占地共2公頃圖樣「米勒拾穗圖」及「Q版觀音圖」，其中，米勒拾穗圖是法國畫家米勒最著名的作品之一，描繪3名農婦彎腰撿拾麥穗情景，刻畫出農民勤勞節儉。
Q版觀音圖則是由六甲赤山龍湖巖觀音佛祖為發想，六甲區長蔡秀琴表示，近年來台南接連受到風災、震災影響，需要祝福的力量，選擇Q版觀音圖盼能讓台南風調雨順、國泰民安。
市府農業局指出，今年彩繪稻田加碼讓遊客欣賞2種圖騰，一樣使用黃、綠、紫紅、黑、白等5種顏色，呈現米勒拾穗及Q版觀音的圖樣，前者占地約1.5公頃，後者約0.45公頃，插秧種植後，稻作約40至45天會逐漸成熟，顏色也慢慢顯現。
今日由農業局長許漢卿帶領龍崎、關廟、歸仁、新市、後壁、善化、麻豆、西港、東山及新營等10位女性農會總幹事，一起下田為今年的稻田彩繪插秧，象徵女性撐起台南農業的一片天，農業局也邀請民眾屆時一同到六甲農田欣賞名畫《拾穗》及Q版觀音。
(中時)
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