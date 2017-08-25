藍黨團阻擾議事 柯建銘：吳敦義領導有問題
朝野今針對前瞻預算案上演表決大戰，國民黨團上午提出權宜問題，禁止委員「叫囂」，被立法院長蘇嘉全駁回。對此，民進黨團總召柯建銘表示，其實沒有權宜問題，只有義和團化的問題，更是國民黨主席吳敦義的領導問題。
柯建銘在臉書表示，經過多次長協商，無法達成共識，不得不院會進行處理程序，國民黨團為阻擾議事進行，提出大量「權宜問題」，荒誕無比，包括「綠電能源配比達30%始能開會」、「每日開會不得超過其晚上10時」、「未取得朝野黨團共識前不得強行表決」。
柯建銘進一步指出，其中最荒謬、令人拍案叫絕案由就是，「院會期間，執政黨立委常無故叫囂，引發其他委員壓力，建請院方處理，是否有當，呈請公決。」
柯建銘反問，此案代表國民黨團從不鬧場、叫囂、推擠、水球呢？希望照講照做，爾後就不要鬧場，建立新秩序，立院有福國家是幸。
柯建銘批評，國民黨團在立法院只有杯葛、杯葛、再杯葛，花樣百出，醜態畢露，這樣的政黨竟奢言重返執政，其實沒有權宜問題，只有義和團化問題，更是吳敦義領導問題。
(中時)
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