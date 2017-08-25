西武獅連3場慘敗軟銀後 吳念庭升上一軍

吳念庭等了大半季，總算獲得上一軍的機會。(資料照／取自吳念庭官方臉書)

西武獅昨再度以大比分輸給軟銀，3場下來失掉26分，打擊卻只得到1分，球團今(25日)做出陣容調整，把內野手永江恭平下放二軍，同時讓台灣出身的吳念庭拉上一軍，這是吳念庭本季首度被叫上一軍，他最快在今晚西武對戰歐力士的比賽，就有望亮相。

吳念庭去年第七指名加盟西武，季末上一軍出賽43場，繳打擊率1成94、上壘率2成82、長打率2成34成績。今年西武教頭從田邊和雄換成辻發彥，他啟用源田壯亮守游擊，源田也很爭氣的打出佳績，吳念庭只能在二軍磨練。

吳念庭在二軍出賽89場，打擊率2成63、上壘率3成56、長打率3成52成績算普通，不過他除了內野，本季也加練外野守備，一拚成為內外野兼修的優替人。如今他總算在等了大半季後，盼到上一軍的機會。吳念庭也是繼陽岱鋼、陳冠宇、以及宋家豪後，本季第4位登上日職一軍的台灣球員。

(中時電子報)