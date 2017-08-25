家中空蕩蕩 呂文婉：淚水不爭氣奪眶而出
名嘴呂文婉談話風格犀利、麻辣，私下親民的她也樂於在臉書分享生活大小事，日前呂文婉曬出年輕時的高衩泳裝照，讓網友眼睛大吃冰淇淋，今（25日）她則發文透露，醒來發現家中空蕩蕩，心情瞬間下雨，讓她有感而發寫下：「淚水不爭氣奪眶而出…」。
呂文婉今早在臉書發文透露，自己早上9點驚醒，醒來後發現家中空蕩蕩、安靜，原來是女兒已經出門上學去，心情突然悶悶的呂文婉，也讓在臉書感性發文：「瞬間…心，下雨了！為什麼不說一聲呢？淚水不爭氣奪眶而出…」不過呂文婉還不忘自嘲：「但，還睡得真甜…」。
貼心的孩子沒有打擾呂文婉休息，網友都大讚「懂事女兒！真是幸福」、「寶貝長大囉」，不過突如其來的感觸，讓呂文婉內心糾結，不過她也在留言中提到：「我想，漸漸會習慣吧～」。
(中時電子報)
關鍵字：呂文婉
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