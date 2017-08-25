新北推橋樑極簡情書　為你「告白、求婚、復合」

新北市政府推出「新北橋樑極簡情書」。（葉書宏翻攝）

新北市政府推出「新北橋樑極簡情書」。（葉書宏翻攝）

新北市政府推出「新北橋樑極簡情書」。（葉書宏翻攝）

新北市政府推出「新北橋樑極簡情書」。（葉書宏翻攝）

新北市政府推出「新北橋樑極簡情書」。（葉書宏翻攝）

傳說中的放閃節又快到了！有伴的人甜蜜蜜，沒伴的人等待新戀情，但還有一種人，明明單身想戀愛，卻不期待新對象，因為一心只想挽回曾經的美好，說不出口的心意，讓「新北橋樑極簡情書」為你傳達，想復合就到重新橋重新開始吧！

新北市有許多光雕橋，想在七夕前告白、求婚、復合？「我的新北市」官方粉絲團推出「新北橋樑極簡情書」，如三重的重新橋「不能沒有你 我們重新開始吧」、陽光橋「陽光、空氣、水 之後就是你了」以及新月橋「月圓月缺 有你 我什麼都不缺」都超甜蜜！

其他橋樑情書中，不乏利用橋名或諧音而寫出的字句：三峽的三角湧大橋「沒有複雜的三角關係 你是唯一」、鶯歌的龍窯橋「你的現在你的未來 我攏要」；也有因為橋型而發想的話語：汐止的星光橋「想拿起麥克風大聲說 我喜歡你」。

「新北橋樑極簡情書」重新橋篇在粉絲團一發表就引發話題，文案寫道「若是緣分還沒到盡頭，就來這座橋復合吧！」粉絲留言感嘆，等待對方兩年，可惜被封鎖，小編鼓勵「他封鎖你，但你可別封鎖自己的心哦！」。

新北市政府新聞局專委黃詩婷說，新北市有許多光雕橋，如新北的「星星、月亮、太陽」陽光橋、新月橋、星光橋，早就是熱門打卡景點！這次更藉著「票選新北戀愛必勝橋」活動選出的十座橋，分別依照橋的名稱或是造型，搭上七夕風潮寫出一段段情話，幫單身者打氣、替戀人們加溫！

即日起至8月28日七夕情人節當天，到「我的新北市」粉絲團活動貼文寫下你的「新北橋樑極簡情書」還能抽超夯「月老紅線」！

「新北好大 謝謝你找到小小的我」，這是屬於新北大橋的情書，而你的情話會是什麼呢？8月25日8月28日趕快來「我的新北市」粉絲團活動貼文留言，只送不賣的「月老紅線」或許就是你的囉！祝大家終結孤單、求婚求和都大成功，情人節快樂！

(中時)