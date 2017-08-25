清水警分局表揚績優民力 600餘人共襄盛舉

清水警分局舉行民防暨義警聯誼暨表揚餐會。（警方提供）

台中市政府警察局清水分局，24日於沙鹿區舉辦民防暨義警聯誼餐會，副市長張光瑤代表頒發資深民防7人、績優民防24人、績優義警19人等揭開序幕，局長陳嘉昌也親臨現場祝賀，600餘人共襄盛舉熱鬧滾滾。

民防暨義警聯誼暨表揚餐會昨天於竹林海鮮餐廳舉辦，張光瑤親臨現場主持大會，除慰勞辛勞協勤人員，並宣傳2018台中世界花卉博覽會。陳嘉昌親和力十足，高歌多首展現好歌喉。

清水分局長郭順德表示，「警力有限，民力無窮」，在各地警力吃緊下，位於海線轄區遼闊、警民數比例高的清水分局也不例外，然而有這群充滿熱血、無私無悔付出的民力加入陣營，正可彌補警力之不足，對現階段治安維護有莫大的助益。

受獎民防分隊李先生表示，民防組織雖是無給職，且協勤時段多在半夜，但能夠為家園貢獻一份心力，並替勞苦功高的警察們分憂解勞，心中就充滿無限快樂，也感覺非常踏實，更要繼續為參與這有意義的組織盡心盡力。

(中時)