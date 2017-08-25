清水警分局表揚績優民力 600餘人共襄盛舉
台中市政府警察局清水分局，24日於沙鹿區舉辦民防暨義警聯誼餐會，副市長張光瑤代表頒發資深民防7人、績優民防24人、績優義警19人等揭開序幕，局長陳嘉昌也親臨現場祝賀，600餘人共襄盛舉熱鬧滾滾。
民防暨義警聯誼暨表揚餐會昨天於竹林海鮮餐廳舉辦，張光瑤親臨現場主持大會，除慰勞辛勞協勤人員，並宣傳2018台中世界花卉博覽會。陳嘉昌親和力十足，高歌多首展現好歌喉。
清水分局長郭順德表示，「警力有限，民力無窮」，在各地警力吃緊下，位於海線轄區遼闊、警民數比例高的清水分局也不例外，然而有這群充滿熱血、無私無悔付出的民力加入陣營，正可彌補警力之不足，對現階段治安維護有莫大的助益。
受獎民防分隊李先生表示，民防組織雖是無給職，且協勤時段多在半夜，但能夠為家園貢獻一份心力，並替勞苦功高的警察們分憂解勞，心中就充滿無限快樂，也感覺非常踏實，更要繼續為參與這有意義的組織盡心盡力。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。