通緝犯騎機車抽菸把女警嗆咳 遭查獲攜毒被逮
39歲蘇姓男子騎機車行經中市三民路段搖頭晃腦，又抽菸，第一分局大誠派出所女警發現攔停勸導，竟意外查到他才因涉及毒品案遭通緝，還在他身上查獲安非他命及吸食器，訊後，依法送辦並解送歸案。
警方調查，蘇男是高雄人，原與太太在南部承包油漆工程，生活尚稱優渥，去年因結交損友染上毒癮，多次因毒被捕卻仍不知悔改。蘇妻因心灰意冷返回東部娘家，蘇男更加消沉，吸毒花光多年積蓄，他只好搬到台中作油漆臨時工。
巡佐劉明泉、女警林亭妤巡邏經中市三民路段，發現蘇男騎機車搖頭晃腦、神情詭異，尾隨至民族路口時，他又點起香菸，一路吞雲吐霧，尾隨女員警被嗆到咳嗽，上前攔停勸導，意外查出蘇男月初才因涉及毒品案遭通緝，進一步查證又在身上起出少量安非他命及吸食器。
蘇男獲知因吸菸嗆到女警引來警方注意而被逮，直呼出獄後一定要戒菸。警方訊後，依違反毒品防制條例送辦，並解送歸案。
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(中時)
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