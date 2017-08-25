陳雅琳專訪脫北女孩朴妍美 遭北韓列為黑名單
「新聞界阿信主播」陳雅琳，跳槽至壹電視就任新聞部經理，並接下節目《新聞深呼吸》主持棒，日前率領採訪團隊，飛往紐約專訪脫北女孩朴研美，經過一個月各單位協調才順利採訪，不過卻因此被北韓列為黑名單。
根據《ET星光雲》報導，朴研美受訪過程中坦承，當年為了找到被賣掉的母親，並且協助父親逃離北韓，只能百般不願的跟覬覦她美色的人口販子相處，她更透露父親在大陸過世時，為了不引人注目只能將遺體偷埋在深山，深怕被發現就有被抓走的可能，被問到是否怕北韓壓迫？她表示希望有天北韓也能重視人權，不過現在在紐約展開全新人生的她，不僅是哥倫比亞大學的學生，還有個深愛她的美國老公，兩人不避諱在鏡頭前曬恩愛，也印證朴研美已揮別昔日不堪回首的過往。
比起朴研美逃離北韓，陳雅琳的驚險程度也是不惶多讓，當時為了不引人注目，特地隱瞞記者身份改以學者身分前進北韓，直入社科院進行台朝首次學術交流，未料竟被北韓看到該報導播出，還一度約談旅行社老闆質問事件始末，為了不想有太多瓜葛，旅行社老闆只能一概否認到底，陳雅琳也因此被北韓列入黑名單。
(中時電子報)
關鍵字：陳雅琳
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