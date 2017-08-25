另類為民服務　獨眼流浪貓成三灣戶警兩所志工

虎斑紋貓「大貓」原是流浪貓，因躲雨被三灣分駐所員警收留，成為警所裡最萌志工。（黎薇翻攝）

右眼失明的「大貓」由三灣分駐所與戶政事務所共同照顧，已被視為「大家的一分子」。（黎薇翻攝）

今年5月間一隻受傷的虎斑紋流浪貓跑到苗栗縣頭份警分局三灣分駐所躲雨，愛貓員警蔡峻泓收留淋濕的流浪貓並餵食，帶到獸醫院治療驅蟲發現牠右眼失明，就讓這隻不怕人且愛撒嬌的「大貓」留在分駐所裡，由分駐所與一旁的戶政事務所共同照顧，兩所成立「戶警貓奴所」LINE群組，共同討論與負責照顧，大貓已被視為「大家的一分子」。

大貓也發揮另類的為民服務，三灣分駐所員警說，有次曾遇互相檢舉交通違規的雙方當事人在所內爭吵不休，看見大貓身影一溜跑過去，兩人竟都是愛貓人士，有了共同話題，隨即平息爭端並與大貓玩耍。也有因交通事故到分駐所的民眾，因與大貓玩耍，對自身事故損害也不再斤斤計較，路過借廁所的遊客更是喜歡逗弄大貓，成了分駐所最萌志工。

三灣分駐所長陳俊向表示，大貓非常容易親近，常有心情不好的民眾來所裡報案，逗逗大貓反而讓心情開闊，具有療癒的功能，所內同事若有工作上摩擦，也因共同飼養大貓感情更融洽。

三灣鄉路旁常有流浪貓出沒，三灣分駐所員警除了協助將流浪貓送給善心民眾飼養，或是送到苗栗縣動物保護防疫所，在路上發現被車撞死的浪流貓也會協助警戒與清理。

(中時)