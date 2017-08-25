挪威田徑手遺失裝備袋 幸運在賽前尋獲
昨晚世大運田徑場，焦點都放在我國好手楊俊瀚以10秒22的成績，勇奪百米金牌。不過，賽後發生一起有關田徑選手的小插曲。
警方表示，昨晚11時許，在選手村安檢點擔服外事勤務的保三總隊警員何文翔，及負責安檢工作的保大小隊長陳威嘉、女警洪顥云正在進行人員入村安檢作業時，有一名挪威男子田徑隊選手心急如焚的向員警尋求協助，經員警瞭解後得知，該選手昨晚利用賽事空檔到台北田徑場進練習，準備參加今(25日)一早的賽事，不料，坐接駁車返回選手村，才發現裝有參賽號碼牌及比賽用鞋的黑色行李袋不翼而飛，選手擔心恐延誤隔天比賽，所以非常緊張，立即請求警方協助。
何員先通知負責接駁車派遣的交通處協助，查詢行李是否還遺留在接駁車上，經確認行李不在車上後，陪同挪威選手至附近安檢點查看，以確認是否有同車的外籍選手拿錯行李，同時也通報遺失物處理中心服務志工協助。
員警在經過約30分鐘來回奔波不斷搜尋後，遺失物處理中心的志工此時傳來了好消息，原來遺失的黑色行李袋是被坐在同一部接駁車的加拿大田徑隊選手拿錯帶走，加拿大選手返回住宿區後，才發現拿錯其他國家選手的行李袋，第一時間就通知遺失物中心處理，何員立即偕同挪威選手們趕往認領，讓他們今天一早能順利出賽。
(中時)
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