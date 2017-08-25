新竹車站景觀大改造 視覺穿透步行廣場

新竹市政府結合行人優先、視覺穿透廣場等理念，將在9月全面改造站前景觀與空間，打造容納1500人寬廣步行廣場，塑造開闊景觀，圖為模擬示意圖。（陳育賢翻攝）

新竹市政府結合行人優先、視覺穿透廣場等理念，將在9月全面改造站前景觀與空間，打造容納1500人寬廣步行廣場，塑造開闊景觀，圖為模擬示意圖。（陳育賢翻攝）

繼啟用新竹轉運站成功解決前站交通壅塞後，新竹市政府以「大車站計畫」為藍圖，結合行人優先、視覺穿透廣場等理念，全面改造站前景觀與空間，將打造容納1500人寬廣步行廣場，並將阻隔視學與動線的舊花台拆除，塑造開闊景觀，預計9月動工，年底完工。

市長林智堅表示，改造計畫以打造景觀開闊步行廣場為主，未來希望讓旅客進出車站更加順暢、安全，並襯托出巴洛克百年古蹟車站之美。

林智堅說，新竹火車站每天有超過4萬人進出，車站接送需求龐大，過去人車行動線混亂，行人、機車、汽車爭道，出入旅客寸步難行，長期以來亟待改善。

繼去年新竹轉運站啟用，成功移轉車輛與國道客運至後站後，再爭取營建署2400萬經費，共投入3200萬改造站前景觀，以影響市民最小且具高經濟效益的手法，滿足旅客候車、休憩及臨停接送需求，目前正進行發包作業。

市府交通處長倪茂榮表示，市府邀請台中草悟道大師潘一如操刀，以「大公園廣場」及人本概念，以75公尺長、15公尺寬的步行廣場取代站前車道，大幅增加行人步行空間，寬廣空間可容納1500人，行人不必再與車爭道，可輕鬆、安全步行至車輛接送區。

另為落實行人、機車、汽車分流，汽、機車接送區分區設立，改善前站「汽、機車交織」混亂車流。

同時，為升級站前景觀，將拆除外觀突兀的紅鐵皮遮雨棚，改以仿古設計透光綠簷廊取代，搭配廣場林蔭休憩空間，與巴洛克式古蹟車站色調融合，簷廊將串聯公車調度站，旅客無縫轉乘，不必拖著行李日曬雨淋，站前林森、中華路口四處地下道出口也將拆除，作為廣場人行空間。

此外，站前廣場阻隔視覺的花台也將一併拆除，改為避車彎供車輛接送旅客，同時新植喬木營造舒適休憩環境，滿足旅客候車需求，旅客步出車站大廳，視線延伸至下沉式廣場林蔭空間，將對新竹市留下美好第1印象。

YouBike站點則將移至下沉式廣場，市民騎鐵馬不必再穿越車流繁忙的中華路，往林森路、中正路、民族路也更便利順暢。

林智堅市長表示，站前廣場景觀改造後，將成為大車站門戶，初步預估未來每日將吸引6萬人次進出，搭配大車站計畫建置跨站平台，將使百年古蹟火車站蛻變成為竹竹苗城市核心。

另，大車站計畫也將於鐵軌上方建設「跨站平台」，縫合前後站，未來進駐商業、休閒、藝文等產業，同時整合國道客運、市區公車、計程車及接送車輛，供旅客便利轉乘。

同時也將透過都市計畫，促進周邊土地活化利用，未來以大車站為核心，向車站兩側延伸，前站為新竹之森，後站為頂竹圍、汀埔圳、博愛街、新竹公園綠廊，綠色翅膀串聯形成「新竹之翼」，帶領新竹市脫胎換骨，迎風起飛。

(中時)