宋瑋莉：蔡總統辭黨主席 我就辭黨主委！
基隆市議會鬧哄哄！今早議長宋瑋莉遭到民進黨議員輪番質疑「議長兼任基隆市國民黨部主委有違公正」，還霸占主席台阻撓議事進行，令宋氣得大罵「搞什麼！」憤而離席。下午2時許，宋的支持者群忽然奔到議會1樓廣場應援，宋也在現場公開表示「如果蔡英文辭黨主席，我就辭掉黨主委！」
今日上午10時許，基隆市議會召開第一天臨時會，綠營議員接連開炮，質疑宋瑋莉23日表態要接任黨主委，有違地方制度法第44條，「議長應保持超然客觀之政治立場，不涉入黨務」，公然嗆宋盡速離席，而藍營議員也趕緊紛紛護航，2黨互嗆，火藥味瀰漫整個議會，宋也氣得拍桌離席。
今早下午2時許，宋瑋莉的支持者群，帶著抗議的白布條及花束，奔到議會1樓廣場打氣加油，宋也到場接見民眾，並感動落淚。
「譴責民進黨，霸凌議事，企圖癱瘓議會！」民眾激動吶喊，紛紛表示支持宋，認為民進黨可以讓蔡英文身兼總統與黨主席，根本是兩套標準，痛批民進黨議員想藉此拖延市政被監督，是怕事作秀的行為。
「如果蔡英文總統辭掉黨主席，我也辭基隆市黨部主委一職！」宋瑋莉到場表示後，受到民眾熱烈支持，紛紛要求蔡英文也辭黨主席，接著送上花束給宋表達支持。
(中時)
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