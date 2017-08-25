寵物搭機航空公司免責 消保處：恐無效
日前有民眾讓愛貓搭飛機，貓咪卻跑出籠外而遭碾斃於停機坪，最後民眾只獲得約3千元的補償金。消基會調查各家航空公司對於寵物運輸的規定，像中華航空、新加坡航空皆表明對動物傷害等情況全不負責，讓消基會痛批，這種片面的免責聲明恐違反《消保法》規定，可視為無效條款。
2005年國人飼養家犬貓的數量為136萬隻，平均每5戶飼養1隻寵物，10年過去後，2015年家犬貓數量增至230萬餘隻，平均每3戶就養1隻寵物，但寵物運輸的相關權益與保障卻未跟上腳步，不管是長途列車或航空運輸都沒有相關法規，皆依業者自主。
消基會調查中華航空、長榮航空、國泰航空、新加坡航空、遠東航空規範寵物運輸的規定，除了視障、聽障或殘障旅客的導引犬與特殊功能犬可免運費，甚至導盲犬可進入客艙外，一般寵物一律視作行李運送，以超重行李費來計價收費，不得列入免費托運行李額度內，也不得替寵物購買機票。
其中，中華航空與新加坡航空皆表明，對動物之傷害、遺失、延誤、疾病或死亡等情況一概全不負責，長榮航空和國泰航空是除非後果由航空公司的疏失所造成，否則對同意運輸的動物之受傷、遺失、患病或死亡一概不負責，遠東航空則未提及相關的免責說明。
依《消保法》規定，「定型化契約中之條款違反誠信原則，對消費者顯失公平者，無效」，消基會認為，航空公司片面將寵物死亡等情況排除責任範圍，有違平等互惠原則，對消費者顯失公平，其契約條款應屬無效。
消基會指出，全日空航空、芬蘭航空是少數允許乘客將小型寵物攜帶進客艙的航空公司，並規定籠子尺寸要可以置放在座位下方，但觀諸目前國內的航空公司，還是嚴格要求不准寵物進入客艙，期待政府加速訂定相關管理與運輸條例，保障飼主與寵物的權益，也讓業界有所依歸。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。