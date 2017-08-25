寵物搭機航空公司免責 消保處：恐無效

日前有民眾讓愛貓搭飛機，貓咪卻跑出籠外而遭碾斃於停機坪，最後民眾只獲得約3千元的補償金。消基會調查各家航空公司對於寵物運輸的規定，像中華航空、新加坡航空皆表明對動物傷害等情況全不負責，讓消基會痛批，這種片面的免責聲明恐違反《消保法》規定，可視為無效條款。

2005年國人飼養家犬貓的數量為136萬隻，平均每5戶飼養1隻寵物，10年過去後，2015年家犬貓數量增至230萬餘隻，平均每3戶就養1隻寵物，但寵物運輸的相關權益與保障卻未跟上腳步，不管是長途列車或航空運輸都沒有相關法規，皆依業者自主。

消基會調查中華航空、長榮航空、國泰航空、新加坡航空、遠東航空規範寵物運輸的規定，除了視障、聽障或殘障旅客的導引犬與特殊功能犬可免運費，甚至導盲犬可進入客艙外，一般寵物一律視作行李運送，以超重行李費來計價收費，不得列入免費托運行李額度內，也不得替寵物購買機票。

其中，中華航空與新加坡航空皆表明，對動物之傷害、遺失、延誤、疾病或死亡等情況一概全不負責，長榮航空和國泰航空是除非後果由航空公司的疏失所造成，否則對同意運輸的動物之受傷、遺失、患病或死亡一概不負責，遠東航空則未提及相關的免責說明。

依《消保法》規定，「定型化契約中之條款違反誠信原則，對消費者顯失公平者，無效」，消基會認為，航空公司片面將寵物死亡等情況排除責任範圍，有違平等互惠原則，對消費者顯失公平，其契約條款應屬無效。

消基會指出，全日空航空、芬蘭航空是少數允許乘客將小型寵物攜帶進客艙的航空公司，並規定籠子尺寸要可以置放在座位下方，但觀諸目前國內的航空公司，還是嚴格要求不准寵物進入客艙，期待政府加速訂定相關管理與運輸條例，保障飼主與寵物的權益，也讓業界有所依歸。

(中時)