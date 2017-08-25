眾女神降臨旺旺中時媒體集團上課 美的太犯規 直擊2017「甜心主播選拔」複賽現場

中時電子報
中視主播劉品薇、中時電子報主持人尉遲佩玉和12日參加複賽的甜心合照。
中視主播劉品薇、中時電子報主持人尉遲佩玉和12日參加複賽的甜心合照。圖/林勝發、馬樹立拍攝

看過眾女神同時降臨上課的模樣嗎？就在8月11日、12日兩天下午，由中時電子報、愛女生主辦的2017「甜心主播選拔賽」，在中時大樓舉辦選拔賽入圍者教戰課程，當天有眾家女神同時降臨，有網紅、有showgirl、有學生情人、有素人美女，數十位女神們共聚一堂學習的美麗畫面，是炎夏最消暑的一刻。

參賽女神們認真上課的神情。
參賽女神們認真上課的神情。圖/林勝發、馬樹立拍攝

進入「甜心主播選拔」複賽的參賽者，這兩天分場到中時大樓報到上課，課程由中時電子報「時來運轉」和「健康50」主持人尉遲佩玉主持，主講講師包括台灣運彩通路規劃暨管理部長賴進龍、行銷暨客服營運部長陳嘉正、中視主播劉品薇等，課程最後安排參賽者在攝影棚內拍攝短片，短片內容是複賽報到時當場抽到的一段文字內容，參賽者一面上課一面要為拍攝短片做準備，複賽過程格外緊湊又緊張。

台灣運動彩券行銷及客服營運部 部長陳嘉正
台灣運動彩券行銷及客服營運部 部長陳嘉正。圖/林勝發、馬樹立拍攝
複賽講師之一的台灣運彩通路管理部部長賴進龍。
複賽講師之一的台灣運彩通路管理部部長賴進龍。圖/林勝發、馬樹立拍攝

2017甜心主播選拔賽6月底展開報名後，8月7日正式公布海選後的入圍複賽名單，在230位美女的激烈競爭下，將有50多位女神們進入複選課程，11.12日兩天下分兩梯次進行密集訓練，讓女神們學習外，並在鏡頭前留下最美畫面，同時有表達力的臨時測試，讓入圍複賽的美女們展現最佳人氣和不可抗拒的魅力，這些複賽畫面目前都已在甜心主播選拔官網，將在9月9日進入最後決賽，決賽採全程直播。

愛女生和2017甜心主播官網中有直擊甜心主播複賽畫面，可以考驗大家的眼力，找一下哪位是網路上被百萬人追隨的網紅？哪些是美麗動人的學生情人？哪些是電力十足的動態秀女郎？喔喔！不好好觀察可是對不起自己的眼球喔！美的太犯規，請鎖訂「2017甜心主播選拔賽」相關活動訊息。

甜心主播選拔官網

甜心主播選拔過程除了集人氣支持外，也有贊助廠商提供相關贈品：

就是美溫泉面膜、JOVISA、JOWIE、今美化妝品【Chin Mei】、【Amabilis艾瑪貝蘭】

【安妮絲薇Annie's Way】果凍面膜、Delocean+ 海洋萃進階‧懶人保養神器

(中時電子報)

關鍵字：2017甜心主播愛女生女神
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