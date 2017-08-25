阿河眼淚別再流 動保團體籲訂運輸法規

河馬「阿河」因在運送途中摔傷，之後傷重死亡。（報系資料照 莊明勳攝）

現行法規並無針對寵物運輸訂出相關規範，先前也曾有河馬運輸不當致死的「阿河的眼淚」事件，動保團體呼籲，農委會先前研擬的動物運輸相關法規應儘速出爐，才能讓「阿河」事件不再重演。

台灣之心愛護動物協會秘書長戴雋哲說，寵物用行李托運的方式上飛機，一般是放置在貨艙和行李一起，但並非所有貨艙都有辦法調節溫度，必須事先向航空公司確認，因為飛行過程中，恐怕不會有機組員特別觀看寵物的狀況。

根據《動保法》第9條，「運送動物應注意其食物、飲水、排泄、環境及安全，並避免動物遭受驚嚇、痛苦或傷害」，但戴雋哲指出，寵物離開主人與熟悉的環境，可能會緊張，被運輸帶的聲音嚇到，在籠內掙扎、亂竄甚至是咬壞籠子的門，國外就曾有籠子破洞，寵物跑到機場跑道上而遭到射殺的案例。

台灣動物社會研究會主任陳玉敏表示，現行動物運輸法規，只有針對經濟動物，像是豬、牛、羊等，但農委會已經著手研擬寵物運輸法規，包含海陸空的運輸，以及水生動物、陸生動物、哺乳類動物等，應該從動物福利的考量減少動物被壓迫感，將人為干擾降到最低。

此外，消基會提及，世界首座「動物機場」已在2016年完工，於今年在美國紐約甘迺迪機場開幕，命名為「方舟」(The Ark)，方舟航廈專門協助各種大小動物的進出口、轉運、登機、檢疫、隔離等，還有特別針對各種動物設置的專屬區域，例如：狗屋、馬廄、鳥籠，配上專業獸醫服務，可安撫動物害怕緊張的情緒，預計每年可運輸約7萬隻動物。而透過專業設計的動物運輸管理系統，也能確保動物從貨車到機場的運送過程安全無虞。

(中時)