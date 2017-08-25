靜宜大學國際音樂節 兩岸學子交流熱絡

靜宜大學國際音樂節成果發表會，兩岸學子精彩演出。（陳淑娥攝）

靜宜大學國際音樂節成果發表會，兩岸學子精彩演出。（陳淑娥攝）

音樂饗宴令人陶醉。（陳淑娥攝）

靜宜大學第二屆國際音樂節，由國內頂尖大師指導兩岸40位學子，並於成果發表會中帶來精彩音樂饗宴，校長唐傳義與夫人更是高歌獻唱，引領聽眾感受音樂的愉悅與感動，期盼音樂美學扎根校園。

唐傳義表示，近年來靜宜大學透過「國際音樂節」發展多元學習特色，希望藉由大師的傳承，為懷抱音樂夢想的學生開啟不同視野。他說，學習音樂需要很多支持，靜宜大學擁有國際級場地，並透過系列活動，搭起橋梁，增加人才交流機會，期盼透過音樂，傳遞真善美旋律，共創溫馨社會。

為期6天的音樂節，邀請國立台師大音樂系主任陳沁紅，還有榮獲2017年國際安東魯賓斯坦中提琴大賽第3名、也是台灣首位獲獎者的中提琴家林曔瀚等知名大師，親自指導學生樂器彈奏技巧。

來自大陸廣東就讀高中2年級的郭幸子說，參加「靜宜大學國際音樂節」，不僅可向名師請益、與學員互動及深度交流，之前只有個人獨奏經驗，這次在台灣優質的音樂環境中，學習到合奏的經驗。

「美學」及「國際觀」是靜宜大學所強調的博雅教育精神，通識教育中心主任岑淑筱表示，音樂是國際共通的語言，跨越國籍、種族、男女及老少隔閡，藉由音樂節各展所長、彼此競技，並培養欣賞及品評美感的能力。

(中時)