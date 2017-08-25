以臉書Line仲介少女賣淫 男被收押

29歲張姓男子涉嫌透過臉書與Line放出徵才訊息，強調工作輕鬆待遇好，吸引少女前來應徵，之後又在Line張貼未成年少女照片，吸引嫖客點選，等到有新少女進來後，再以「新貨到」暗示嫖客，並安排以每小時4000至8000元不等代價進行性交易，雲林地檢署檢察官楊岳都指揮警方偵辦，逮捕張嫌聲押獲准。

檢警在雲林縣某汽車旅館及張嫌住處搜索，當場查獲張嫌媒介性交易所得現金10餘萬元、作案用行動電話及電腦等證物，經檢察官訊問後，認犯罪嫌疑重大，有湮滅證據、勾串證人之虞，經向雲林地方法院聲請羈押並予禁見獲准。

(中時)