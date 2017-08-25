海外移民血淚史 秘魯發現16名上世紀華工骸骨

秘魯近期新發現16名華工的遺骸，初步研判是上世紀移往南美的契約勞工之一。（圖/美聯社）

據路透社（Reuters）報導，位於南美洲太平洋側的秘魯首都利馬（Lima），日前在一座古印加金字塔內，發現了16名被下葬於此的骸骨，從穿著和骸骨研判，極可能是上個世紀飄洋過海抵達南美洲的華人勞工。這16名華工分為兩種，11名穿著服飾直接入土下葬，其餘5位則是身穿藍綠色衣服，並被放置於木製棺材才下葬，現場工作人員表示，他們還在其中一座棺木中，發現一把鴉片煙的煙斗和一艘小型的陶製船隻。至於為何會在印加遺址上發現華工遺骨？原來上世紀的秘魯，華人並不被允許安葬於天主教公墓，才會被迫選擇此處作為百年安置之地。

華人移民史 – 闖拉美

秘魯的華工歷史，最早可追溯回中英鴉片戰爭後，少部份的英美「商人」渡海來到福建廣東地區，以各種天花亂墜的條件，利誘當地農民前往南美打工掏金。此時的前往南美的華工，除了少部份被花言巧語說動自願前去，多半是被迫或綁架的，先運送到葡屬澳門，並在燒紅的烙鐵在他們的耳朵後面打上「C」形印記，被稱為「豬仔」，送入船隻底層渡海至秘魯。抵達秘魯的勞工，契約期限為8年，在鐵路、礦山、鳥糞場、種植園等地方進行高密集勞動，直到約滿才能取得自由。

在秘魯發現的16名華工遺骸中，有5具是安置在棺木內下葬的。（圖/美聯社）

現場人員也在棺木內發現，少部份鴉片槍斗和陪葬物品。（圖/美聯社）

華工的悲慘遭遇，一開始並不被清政府放在眼中，直到美、日等國介入調查後，華工的訴狀才輾轉交到掌大權的恭親王奕訢手中，並引起了各國政府的注意，作為販賣起點的葡屬澳門政府，也在1873年宣布全面中止華工出口，並施壓秘魯要求對人口販子進行調查。同年，北洋大臣李鴻章也與秘魯交涉華工事務，並簽訂《中秘天津條約》，允許自由人的華工可以選擇回國，但長期被忽視的他們，最終選擇留在這個新天地，成為當前秘魯的族群之一。

大批華工被賣到秘魯，最多時達到10萬人之眾。（圖/網路圖片）

少數華工是自願，多數人是遭拐騙或綁上船隻來到「新天地」。（圖/網路照片）

目前在秘魯的華人約有130至160萬人，約佔總人口的5%，因為早年擔任勞工的關係，不少華人有西班牙文的姓氏，並在首都利馬擁有自己的華人街。華人不僅是早年建設的主要勞動付出者，更是後來建造鐵路和開發亞馬遜雨林的協助者，秘魯華人也擁有自己的國會議員，更曾出過二名總理，最近一次是在2010年的何塞·陳（José Antonio Chang）。

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(中時電子報)