機捷乘客破千萬 日本女教師獲5萬禮券
機場捷運3月2日正式通車以來，累積載運旅客數今 (25)日突破千萬人次，第1千萬幸運兒上午11時34分誕生在A1台北車站，桃園大眾捷運公司董事長劉坤億、微風集團常務董事岡一郎共同致贈獨家紀念品及微風商品禮券。
桃園大眾捷運表示，獲獎的是來自日本、任職廣島大學的下岡友加。
下岡友加指出，之前已經來過台灣20多次，這次訪台預計停留3天參與研討會，也是第一次搭乘機場捷運，得知自己獲獎又驚又喜，覺得機捷非常快速且便利，回國後會推薦日本友人搭乘。
為共同慶祝、迎接A1站第1,000萬的幸運兒，桃園大眾捷運訂製獨家專屬紀念品，微風集團也贈送5萬元「微風商品禮券」，並加贈前、後各1名乘客2萬元「微風商品禮券」。
(工商)
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