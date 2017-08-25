逆向超車害死73歲嬤 肇事男還想嫁禍她
高市美濃區今天上午發生一起超車連環車禍，造成一死二傷慘劇，36歲熊姓男子開廂型車在台28縣從六龜往美濃區方向行駛，因見前車73歲劉姓阿嬤駕車速度慢，欲超車見對向有來車，於是緊急切回車道，結果右前方車頭撞上劉姓阿嬤左後方，造成阿嬤失控衝到對向與自小客車對撞，導致1死2傷。
警消於8點20分接獲報案趕到現場，發現劉姓阿嬤尚有呼吸，緊急將她送旗山醫院急救，但因頭部受重傷且流血過多，阿嬤急救後仍不治死亡。自小客車一對夫妻（62歲、58歲）分別受傷也送醫院救治，所幸沒有生命危險。
警方調查，死者是六龜區人，曾是菜販，近年已退休不再賣菜，今天上午她駕駛的貨車就是過去她賣菜駕駛的車輛，劉女很熱情，常會協助社區老人自行開車到美濃或旗山區購買東西。
警方分別對駕駛進行酒測皆無酒精反應，熊姓男子肇事後原向警方供稱，因為劉女駕車不穩才衝出車道與來車對撞，企圖想要撇清責任，警方後來依自小客車乘客說法及行車紀錄器畫面，戳破熊男謊言，偵訊後將依過失致死罪嫌移送法辦。
警方呼籲駕駛者，駕車行車千萬要保持安全行車距離，要超車也必須確認視距，避免超車發生車禍，害人又害己。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。