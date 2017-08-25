逆向超車害死73歲嬤 肇事男還想嫁禍她

73阿嬤小貨車失控衝到對向與自小客車對撞，2車頭均毀。(林雅惠翻攝)

高市美濃區今天上午發生一起超車連環車禍，造成一死二傷慘劇，36歲熊姓男子開廂型車在台28縣從六龜往美濃區方向行駛，因見前車73歲劉姓阿嬤駕車速度慢，欲超車見對向有來車，於是緊急切回車道，結果右前方車頭撞上劉姓阿嬤左後方，造成阿嬤失控衝到對向與自小客車對撞，導致1死2傷。

警消於8點20分接獲報案趕到現場，發現劉姓阿嬤尚有呼吸，緊急將她送旗山醫院急救，但因頭部受重傷且流血過多，阿嬤急救後仍不治死亡。自小客車一對夫妻（62歲、58歲）分別受傷也送醫院救治，所幸沒有生命危險。

警方調查，死者是六龜區人，曾是菜販，近年已退休不再賣菜，今天上午她駕駛的貨車就是過去她賣菜駕駛的車輛，劉女很熱情，常會協助社區老人自行開車到美濃或旗山區購買東西。

警方分別對駕駛進行酒測皆無酒精反應，熊姓男子肇事後原向警方供稱，因為劉女駕車不穩才衝出車道與來車對撞，企圖想要撇清責任，警方後來依自小客車乘客說法及行車紀錄器畫面，戳破熊男謊言，偵訊後將依過失致死罪嫌移送法辦。

警方呼籲駕駛者，駕車行車千萬要保持安全行車距離，要超車也必須確認視距，避免超車發生車禍，害人又害己。

(中時)