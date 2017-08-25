只5人知與宥勝恩怨 黃子佼沒收下道歉「會帶到棺材」

黃子佼錄影片解釋與宥勝恩怨。（圖／翻攝自黃子佼臉書；林淑娟攝）

黃子佼昨自曝拒絕和宥勝同台。（圖／中時資料照片）

主持人黃子佼昨(24日)自曝拒絕與宥勝同台，今稍早宥勝現身，坦言確實有得罪對方，但決定私下解決，私事私了，宥勝開口一小時後，黃子佼在個人臉書再開腔，除了先致歉嚇到大家，也表示這件事目前只有5個人知道，但大家都不打算多說，會帶進棺材裡。

得知宥勝的回應後，黃子佼稍早在臉書上傳一段長達6分16秒的影片再談兩人仇恨，他以文字註解說：「別猜別問，私事私了，就此回應，謝謝大家，不用挺誰，各自努力，邁向未來」，影片開頭他表示這件事就是私事，非一天兩天前發生的，早就存在，昨天不知道哪個單位的人向媒體外洩這情況，才使這件事見光。

黃子佼強調，既然是私事，一定和現在外界猜測的不一樣，因為有很多事是不會被大眾看見的，「世界上大概只有5個人知道，我相信這5個人也會把整個過程帶到棺材裡面」，不需要分享，若需要有什麼交流，也是他們幾個當事人去討論就好。

黃子佼昨得知有同台宥勝的場面後，第一時間便向主辦單位請辭，「站在一個我們每天都出來接工作的人立場來講，我已經做了很大的讓步，而且這不是第一次，能避就避」，但微風表示願意協調，最後黃子佼得知最後的狀況是對方決定不去了，他自認已提前讓步，絕無撂狠話或封殺，對於宥勝方面的決定沒做出任何干涉或影響。

見事情爆發後，許多不明白來龍去脈的網友開始選邊站，但黃子佼表示：「各位不喜歡的網友可以趁機選邊站，但是我要告訴你們，真相不見得是你們想像的，如果有一天你們觀落陰去知道了真相，你可能會覺得你現在的發言是有一點over的。」提醒所有人要懂得將心比心。

最後，黃子佼表示之後就私事私了，此事不是第一次發生，先前的每一次都他選擇自行消化，「我在台上忍受過多少藝人的假鬼假怪，我也都一笑置之嘛！所以大家不用去討論為什麼這次會這麼『奇妙』」，不願再多談兩人恩怨，反正演藝圈說大不大、說小不小，就各自努力就好。

(中時電子報)