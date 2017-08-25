環保署修空汙法 環團抗議掃街、換車抵換空汙
環保署25日在高雄舉辦《空汙法》修法公聽會，環保團體在場外抗議，質疑高屏空汙總量管制認可量設太高，且包括掃街、汰換老舊車輛皆能交易抵換空汙量，根本無法減少工業區汙染，要求暫停高屏空汙總量管制，等檢討修正後再上路。
對此，環保署空氣品質保護及噪音管制處副處長謝炳輝強調，空汙量抵換比例為1比1.2，意即工廠若要增加100噸汙染量，必須先以其他方式減量120噸，因此可確保實質減量；另外，環團質疑認可量過高，空汙總量管制第二期程會再檢討。
環保署正研擬修改《空汙法》，今天下午在高雄市立美術館舉辦公聽會，以南部反空汙大聯盟為首的環保團體，提早半小時在場外舉布條抗議，反對空汙總量管制規定車輛及掃街可用來抵換工廠的汙染增量，質疑「空汙總量管制玩假的」。
南部反空汙大聯盟總召陳椒華指出，環團反對政府用公共財空汙基金汰換老舊二行程、柴油車，幫業者汙染增量，唯有工廠將自身實質汙染量減除，高屏才能早日脫離三級空品區嚴重汙染的威脅。
林園反石化汙染自救會理事蘇義昌則說，林園是工業汙染重災區，政府若允許業者在市區協助汰換老舊汽機車，來取得汙染抵換量，繼續毒化林園居民，「這樣公平嗎？」他強調，在地民眾只能接受三級空品區降為二級後，再來談汙染量抵換。
(中時)
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