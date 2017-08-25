雲林雞蛋安啦！抽檢29場都零檢出

雲林縣府針對縣內28場蛋雞場採樣送檢，俾排除遭芬普尼汙染的毒蛋。(許素惠翻攝)

雲林縣府針對縣內28場蛋雞場採樣送檢，報告出爐，幸都沒有被汙染。(許素惠翻攝)

毒蛋流竄，雲林縣府為替食安把關，22日抽檢全縣29場蛋雞場，檢驗報告剛才出爐，在芬普尼部分，29場全部零檢出。

雲林縣府3天前完成全縣蛋雞場採樣，立即送屏東美和科大檢驗，為免除消費者恐慌，報告才出爐，縣府馬上對外公布，29場全部過關零檢出，縣府強調買雲林雞蛋「安啦！」

雲林縣動植物防疫所指出，芬普尼用在水稻褐飛蝨、大螟、二化螟等蟲類及紅火蟻防治，並非中央所核可的家禽體外寄生蟲防治藥劑，全縣共29場，每場抽驗10顆雞蛋，幸好都沒有被汙染。

(中時)