騙扁黃琪又來了 假冒林青霞助理詐騙

騙扁"黃琪"又來了 假冒林青霞助理詐騙

曾經騙倒前總統陳水扁的黃琪，詐騙招數層出不窮，去年才因為假扮國泰千金訂房遭判刑，一月交保後又重起爐灶，這回是假扮大明星林青霞的助理，到五星級飯店訂房，甚至還盜用被害人手機綁定行動支付付款，這也是Apple pay三月上市以來，第一起遭盜刷的案例。

騙扁"黃琪"又來了 假冒林青霞助理詐騙

手上捧著名牌包打扮相當入時，看起來一派輕鬆，到飯店櫃台登記，要入住豪華套房。他就是曾假冒塔羅牌占卜師，騙倒前總統陳水扁的黃琪。換到另一個場景，他帶著男友到百貨公司專櫃大肆買名牌，看起來大手筆刷卡買單，沒想到卻是用他人名義盜刷的

騙扁"黃琪"又來了 假冒林青霞助理詐騙

警方來到黃琪租屋處準備逮人，穿著粉紅色上衣的他一臉剛睡醒還搞不清楚狀況只能乖乖配合警方調查，警方在他屋裡展開搜索詐騙前科累累的他，這次竟然鑽漏洞，用apple pay手法盜刷成了全台首例，狡猾的他先取得被害人個資，再打電話給銀行客服，成更變更被害人信用卡電話在註冊Applepay進行盜刷。

(中天)