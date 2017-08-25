芬普尼毒蛋 嘉縣傳7家蛋雞場淪陷
芬普尼毒蛋風波持續漫延，下午傳出嘉義縣有7家蛋雞場被驗出芬普尼毒蛋，6家在朴子市，1家在新港鄉，目前家畜疾病防治所和衛生局人員已前往中標的雞場進行移動管制，並追查雞蛋流向，至於封存雞蛋和受管制的雞隻數目前還在統計中。
另嘉義市政府衛生局今上午接獲台南市政府衛生局通報，台南「廣福雞場」被檢出芬普尼超標的雞蛋流入嘉市1家蛋品工廠，上午嘉市衛生局人員前往稽查，得知該公司8月24日向「廣福雞場」進貨21至23日所生產的原料雞蛋276箱，每箱約14.4公斤，總計約3974.4公斤雞蛋，目前都還在公司倉庫裡，全數尚未洗選銷售出去，嘉市衛生局除要求業者全數退回廣福雞場，也通報台南市政府衛生局進行後續盤點銷毀作業。
(中時)
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