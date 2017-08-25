9月9日新埔義民祭 傳承客家文化特色
客家信仰年度盛事2017新竹縣義民祭開幕式系列活動將在9月9日熱鬧登場，當天上午9時09分由空姐領軍自六家祭典區林家祠出發，以接力方式向義民爺挑擔進獻，義民大旗、客家八音、傳統客家獅、創意宋江陣、客家武術、百豬獻供等15隊666人盛大的隊伍於褒忠橋頭開始創意踩街，並於義民廟前集結匯演，展現對義民爺的崇高敬意。
當天一系列活動後，晚間7時是「客家義民之夜」晚會活動。邀請到傑出客家舞蹈團隊築夢舞集，黃子軒與山平快樂團、二本貓、曾甜、神棍樂團及壓軸演出金曲天王動力火車到場獻唱。
六家祭典區總爐主林保添表示，今年祭典回到本庄，六家這15年來面臨快速都市化的挑戰，既有鄰里關係改變，但義民祭這傳統祭典仍要盡力維持傳承。
開幕式結束後將發放1000份義民爺加持過的平安符，歡迎民眾現場排隊領取。縣長邱鏡淳歡迎民眾來新竹體驗這最道地、最具客家特色的義民文化祭。
詳情請至2017義民文化祭官網或新竹縣文化局臉書粉絲專頁「竹縣go藝思」查詢。
(中時)
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