何嘉欣最後3秒被逆轉 中華跆拳奪牌夢碎

何嘉欣（紅）在16強賽一路拚戰，在第三回合扳回一城，無奈最後3秒失守吞敗。（蔡依珍攝）

何嘉欣（紅）在16強賽一路拚戰，在第三回合扳回一城，無奈最後3秒失守吞敗。（蔡依珍攝）

何嘉欣（紅）在16強賽一路拚戰，在第三回合扳回一城，無奈最後3秒失守吞敗。（蔡依珍攝）

對手在第二回合頻頻犯規，讓跌坐在地的何嘉欣（紅）也不禁抗議。（蔡依珍攝）

中華跆拳4選手接連吞敗，奪牌無望。繼上午陳彥羽、梁家瑜和羅至均止步16或32強，中華跆拳今唯一奪牌希望，全繫在為賺獎金減輕家計而投入跆拳訓練的何嘉欣身上，他在世大運男子組63公斤量級，連過2關一路闖進16強賽，下午對上泰國選手KLOMPONG Nutthawee，拚戰到第三回合扳回劣勢，卻在最後3秒失守，以16比20吞敗，無緣為中華隊摘牌。

何嘉欣在世大運跆拳男子63公斤級，首輪對上烏茲別克選手UROLOV Temurbek棄權而晉級，在32強對上大他6歲、澳洲AUGER Thomas Blake，屢屢擊中對手頭部得分，但在第二回合不慎被對手踢中左腳小腿骨，當場抱腳倒地、表情痛苦，跛腳起身後仍不斷揉捏左小腿前處，忍痛苦撐，第三回合開賽5秒就連續拿下4分，最終以27比6、提前快2分鐘勝出晉級。

16強賽何嘉欣對上泰國選手KLOMPONG Nutthawee，第一回合不敵對手攻勢，2比7落後，第二回合展開攻勢、加上對手犯規失分，接連攻下8分，追成10比11，第三回合開始不久就擊中對手拿下關鍵超前分，雙手高舉全場嗨爆，又趁勢正拳攻擊拉開比數到16比13，對手急起直追到16比15，何嘉欣努力防禦，卻在最後3秒失守，被逼到角落被連續攻擊，對手一口氣進帳5分，最終以16比20吞敗，止步16強，也宣告今日中華跆拳隊賽事全數結束。

(中時)