課程實務導向 新北產經大學助企業培植國際人才

新北市長朱立倫替廠商加油。（葉書宏攝）

新北市長朱立倫替廠商加油。（葉書宏攝）

第7屆新北市企業產經大學開設ICT智慧學院、傳產學院、生技學院及財經公關學院等4學院超過450名學員，在經歷數週的專業實務課程的訓練後，今年度課程圓滿結束，學員們對於專業知識與產業發展趨勢的概念均有大幅成長，特於今（25日）舉辦結業典禮暨大師演講。朱立倫市長到場致詞恭賀學員順利結業，更期勉學員貢獻所學，帶動新北產業創新與發展。

市長朱立倫表示，新北市企業產經大學是企業高階經理人串聯產官學界各項資訊與知識的最佳場域，開辦7屆以來累積培育的企業人才超過3200人次，這些人才於上課後，都能回到企業中扮演「進步與轉型」的動力與元素，例如去年的艾波索烘焙與今年的威力影像，學員在學習後都能為企業快速找到市場、創造新價值，並能使公司獨特的技術與國際接軌。

新北市經發局指出，第7屆產經大學為了掌握全球市場脈動與趨勢，在「網路電商」、「跨境商貿」、「生技長照」及「財經公關」均有特別規劃課程，像財經公關學院開放報名3天內就已經額滿，電商與行銷課程也是大受學員喜愛，顯示目前產業中人才不僅要求產銷專業，更需要有財務、公關、市場、全球化視野等綜合性知識的輔助，才能使好的產品順利進軍國內、國外市場。像今年ICT學院規劃的新媒體電商、生技學院醫材法規課程及財經公關學院的股東關係與財務結構，都是協助廠商把新北優勢產品推向國際的實務訓練。

結業典禮特別邀請前行政院副院長杜紫軍蒞臨演講，講解「台灣產業發展機會及模式」，以全球經濟趨勢、台灣資源供需、產業技術發展與產業經營模式等4個面向的觀察，並提出未來關鍵技術的進程與企業發展的建議，獲得學員熱烈回響。明年度產經大學將配合新北市智慧城市發展藍圖，轉型為智慧城市產業學院，以滿足企業需求，歡迎有意願進修、交流的企業朋友可密切注意開課資訊並踴躍報名參加。

(中時)