世大運》羽球混團台日爭金 男雙先聲奪人

台北世大運羽球項目25日在台北體育館舉行，中華隊選手李洋（前）、李哲輝（後）在混合團體賽中，對決泰國選手，以21比6、21比13直落二取得勝利。中央社記者吳家昇攝 106年8月25日

臺北世大運25日進行羽球混合團體賽金牌戰，中華隊第1點男雙推出新生代好手李洋／李哲輝，只花29分鐘就以21比5、21比15輕取日本的玉手勝輝／三橋健也，在5戰3勝的賽制拔得頭籌。

「世界球后」戴資穎負責第2點女單，即將上場對決下田菜都美，第3點男單王子維對西本拳太，中華隊有機會直落3提前奪金。

(中時電子報)