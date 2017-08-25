印度又拋百億美元大單 海軍添購234架直升機
印度近日急於透過拋出巨額國際軍購大單，來吸引國際知名製造商在印度生產武器，繼這周印度空軍、陸軍連續拋出了無人機、阿帕奇直升機的訂單後，海軍也向國際市場發出了價值100億美元（約新台3,000億元）的大訂單，要購買234架海軍直升機。
據美國《防務周刊》報導，印度海軍向國際軍火市場邀標，將花費100億美元來購買234架海軍直升機，其中包括123架海軍多用途直升機（NMRH）和111架海軍通用直升機（NMUH），軍方表示已經向美國洛克希德·馬丁（Lockheed Martin）和貝爾直升機公司（Bell Helicopter Textron）、法國空中客車直升機公司（Airbus Helicopte）和俄國俄羅斯直升機公司（Russian Helicopters）邀標。
和這周陸續拋出的大筆軍購訂單一樣，印度海軍要求直升機要在印度國內製造，要求海外的投標製造商選擇與印度國內私人或國營企業進行合作，達成印度政府以此推動「先進武器國產化」的目標，「以市場換技術」的方式，投入巨資吸引西方軍火製造商在印度建廠、進行技術轉移，並讓西方製造商支持印度大型武器裝備製造公司，扶持軍工裝備外圍的小型企業。
這次軍購中，印度海軍花70億美元要購買的123架多用途直升機，將用於執行搜救和反潛作戰任務，另外再花30億美元用於購買111架4.5噸級、能攜帶1枚反潛魚雷或2枚深水炸彈的通用直升機，用於輕型反潛、搜救、觀察與電子情報，以及反海盜任務。為了反海盜的需要，這種直升機應能裝備12.7毫米機槍和火箭發射器。印度海軍目前則是使用的是印度仿制的法國雲雀III直升機（Aérospatiale Alouette III）。
(中時電子報)
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