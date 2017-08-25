世大運》舉重再奪牌! 羅楹湲女子90公斤奪銅成功

羅楹湲今在世大運女子90公斤級舉重項目奪下銅牌。(周鎮宇攝)

台北世大運舉重項目，今進行最後一天的賽程，羅楹湲出戰女子90公斤組，以抓舉105公斤、挺舉130公斤，總和為235公斤拿下銅牌。

羅楹湲今在抓舉部分第一把就舉起101公斤，隨後第2次試舉也成功舉起105公斤，可惜第3次試舉挑戰107公斤失敗，抓舉結束暫居第4。

不過來到挺舉部分，羅楹湲第1次就挑戰130公斤成功，可惜第2、3次試舉挑戰138公斤，不過最終以總和235公斤，拿下銅牌。

女子90公斤組的烏克蘭選手Iryna Dekha以抓舉111公斤、挺舉135公斤，總和為246公斤，都突破大會紀錄奪下金牌。

中華隊目前在舉重項目進帳2金4銅，下午1630還有男子105公斤組賽事，中華隊將由陳士杰出賽也有機會奪下獎牌。

(中時電子報)