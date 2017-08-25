110當生命線 失婚男半小時狂摳34通

彰化縣警局勤務中心，今年6月遭葉姓男子一連狂打34通電話騷擾。(謝瓊雲攝)

彰化縣一名失婚又失業的男子，長期獨居又酗酒，夜半睡不著經常打電話報案，今年6月晚間，竟在短短37分鐘內狂打34通110報案專線，警方受不了將他依違反社會秩序法函送彰化地院簡易法庭，近日遭法官裁定罰款9千元。

麥擱卡啦！46歲的葉姓男子酗酒又失業，半夜「孤單寂寞覺得冷」失眠睡不著覺時，隨手就會拿起電話找警方訴苦，或是假藉家裡有糾紛，要求警方上門處理。

今年6月10日晚間10點多，他的症頭又發作，竟找上110專線報案騷擾，起先警方是採取勸導方式，葉男卻反而口出惡言、辱罵員警三字經，甚至接連撥打110報案專線，反覆騷擾值班員警，員警最後不堪其擾，只好在接線後，播放大悲咒想要安撫葉男情緒，反而因此引爆葉男情緒，37分鐘內狂摳34通，直到員警不予理會後，他才終於放棄撥打騷擾電話。由於他的行為已涉及占用110專線資源，妨害他人報案權利，警方決定將他送辦。

和美警分局所長林弘晏指出，葉男把熟記派出所專線，有事沒事就以室話、手機打來，要找值班台員警談天，或藉口家中有糾紛，需要員警上門處理，到了家中多半只是因為他想要找人陪伴、說說話。

林弘晏無奈說，每到季節轉換或深夜時段，葉男的「狀況」就特別多；一年來全所14名同仁每個人都認識他、也知道他家在哪，每次接到電話，員警還是會專程跑一趟，當作定期上門訪視關心，避免他想不開、也確認未因貧病身體健康狀況惡化。

和美警分局勤務中心主任吳文成表示，葉男兩年多前與妻子離異，妻兒搬離後獨居，前妻偶爾會上門探視並給些生活費，因長期酗酒又失業，精神狀況惡化，過去已有兩次強制就醫的紀錄，警方多方協助、能做的都做了，這次真的是太超過才會函送法辦。未來還是會與地方衛生所合作，持續關注葉男的狀況，必要時仍會以公權力介入送醫，減輕家屬與社會困擾。

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(中時)