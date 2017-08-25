內政部長、警政署長 慰問鼓舞世大運執勤員警辛勞
內政部長葉俊榮25日在警政署長陳國恩陪同視察由龜山分局負責的桃園市國立體育大學世大運游泳競賽場館，並慰問執勤同仁及憲兵同仁，葉部長表示，因為有同仁嚴格的維安，才能讓各國選手順便比賽，民眾安心觀看賽事，葉部長還特別與同行的警政署陳署長等以掌並聲向執勤同仁致謝，並頒贈慰問金及水果飲料物品，由龜山分局長蔡鴻義代表受贈。
此行葉部長、陳署長對龜山分局警察行動補給站設有自助剉冰機感到好奇，親自剉冰加餡料遞給員警與憲兵消暑，展現十足親和力，同仁們紛紛要求與部長合影留念。
葉部長、陳署長由安檢門進入，逐一關心現場執勤員警辛勞，並至維安人員休息區關心龜山分局、保安警察第四總隊、憲兵隊等基層員警休息狀況、體力補給物資是否足夠。
蔡鴻義表示，世大運為國際賽事，對於維安措施採取高規格，就是要保護選手、民眾的安全，如果造成民眾不便還請見諒，警方積極維護各競賽場館安全，讓世大運各競賽安全順利圓滿。
(中時)
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