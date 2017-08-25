水上飛 俄神祕海上新怪獸最快2020問世
俄羅斯的「海上怪獸」已復活，俄羅斯駐南非大使館在推特上秀了好幾張「海鷗」（Chaika）A-050地效飛行器的照片，並說它將在2020-2022年問世。
而先前據負責生產的科學製造企業雷達MMS（Scientific Production Enterprise Scientific Production Enterprise Radar MMS）總經理安特塞夫（Ivan Antsev）向俄羅斯衛星網透露﹐這艘排水量54公噸﹐有效負載15噸的地效飛行器會在2019-2020年問世。
據《大眾機械》（Popular Mechanics）網24日報導，這獨特的飛行器能距水面僅幾英尺的地方飛行，而未來它將成為交通工具，最多能承載100人。
但分析指出﹐儘管推特上的A-050照片外觀看來像民用﹐但很難想像﹐它若用在傳統的交通運輸上﹐究竟能發揮什麼樣的優勢。
地效飛行器比一般飛機難飛﹐由於一路向前衝﹐事故的發生率看來也比較高。
然而﹐它卻能避開場面雷達（surface radars）﹐以時速250-350英里（402-563公里）的速度前進。此外﹐它能迅速在灘頭堡放下部隊搶灘﹐無論對俄軍﹐或是對世界各地的武裝部隊都很有用。分析指出﹐A-050屆時很可能出現在俄羅斯部隊中。
根據基本的空氣動力學原理，機翼越靠近地面，效率就愈高。然而，對多數飛機來說，卻不是這麼運作的。在絕大多數飛行時數中，一般飛機都遠離地面。
相對的，地效飛行器（ground effect vehicle，GEV）卻是利用地面效應，提供支承力而飛行。它裝有固定機翼，能貼近地面或水面飛行。機翼下方離地面很近，形成氣流堵塞，使機翼升力增加。
前蘇聯是研究地效飛行器的先驅﹐1960年代中打造了所謂的「裏海怪獸」（Caspian Sea Monster）。它重達544噸﹐是至今最大的地效飛行器。
事實上﹐前蘇聯建了好些軍用地效飛行器﹐A-90「小鷹」（Orlyonok）用以運輸﹐而龐大的「鹞」级（Lun-class）裏海怪獸則裝有6枚「蚊子」（Moskit）反艦飛彈。
雖然第一艘「鹞」级地效飛行器已退役﹐但從衛星上仍看得到﹐它停在達吉斯坦（Dagestan）卡斯匹雅斯克（Kaspiysk）的浮式駁船上。
(中時電子報)
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